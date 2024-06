NOTA FARNESINA – SODDISFAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ON. ANTONIO TAJANI, PER LA DECISIONE DI UNICEF DI TRAFERIRE A MILANO LA “DIVISION OF PRIVATE FUNDRAISING AND PARTNERSHI

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 NOTA FARNESINA – SODDISFAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ON. ANTONIO TAJANI, PER LA DECISIONE DI UNICEF DI TRAFERIRE A MILANO LA “DIVISION OF PRIVATE FUNDRAISING AND PARTNERSHIPS (PFP)” DELL’AGENZIA

“La decisione di UNICEF testimonia l’importanza della città di Milano, cuore pulsante del nostro tessuto economico e crocevia di investimenti e opportunità. Milano non è solo imprese e business, è molto di più. È forza trainante nel nostro Paese per il volontariato e l’associazionismo” ha affermato Tajani “UNICEF non avrebbe potuto scegliere una città più appropriata di Milano per ospitare una propria divisione dedicata al fundraising.”

Il Vicepresidente Tajani ha inoltre ricordato che “UNICEF è un partner fondamentale nella nostra azione umanitaria e di sviluppo. Da Gaza ad Haiti, l’Italia sostiene convintamente e concretamente chi assiste i bambini in situazioni di grande difficoltà e sofferenza. UNICEF può contare sul sostegno del Governo e mio personale”.