MISSIONE A NEW YORK, BARGI (LEGA): “A CHE TITOLO BONACCINI ANDRA’ A RAPPRESENTARE LA REGIONE (A SPESE DEI CITTADINI) DOPO LA QUASI CERTA ELEZIONE ALL’EUROPARLAMENTO?”

Agenda

22/06 – 26/06/2024

Delegazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Alessio Mammi, Ass. Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca

Francesca Martinese, Gabinetto della Giunta

Arianna Barbieri, Segreteria di Presidenza

Valeria Montanari, Segreteria Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca

Renzo Armuzzi, Capo settore organizzazioni di mercato, qualità e promozione – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Valentina D’Orazio, settore organizzazioni di mercato, qualita’ e promozione, valorizzazione territoriale delle produzioni agro-alimentari.

Fabrizio dell’Aquila, settore organizzazioni di mercato, qualità e promozione – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

ART-ER

Mercedes Centanni, Unità internazionalizzazione

Unioncamere Emilia-Romagna

Paola Frabetti, Responsabile internazionalizzazione

CONSORZI DI TUTELA E IMPRESE EMILIANO-ROMAGNOLE

NR. PRODUZIONI AZIENDE/CONSORZI DI TUTELA

4 CONSORZI DI TUTELA Aceto balsamico di Modena IGP 2613-2611, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP 2613-261, Formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2826-2828-2830-2832, Prosciutto di Parma DOP 2827-2829

7 ACETAIE MO Acetaia Leonardi Srl 3133, Acetaia Sereni :::::, Acetificio Carandini Emilio SpA :::::, Acetum SpA 3233, Bellei Luigi & Figli Srl:::::, Fattorie Giacobazzi ::::::::, Mussini ::::::

1 ACETAIE RE Acetaia Terra del Tuono Sarl 2712

1 PARMIGIANO REGGIANO DOP Caseifici GranTerre SpA 2919-2921

3 PROSCIUTTO DI PARMA DOP Devodier Prosciutti Srl 2804-2806, F.lli Galloni SpA 2808-2010, Veroni :::::

1 CONSERVE DI POMODORO Steriltom Srl 2908-2910

1 COTECHINO e ZAMPONE MO IGP Salumifici Granterre (CasaModena) :::::

2 FARINE Molino Denti Srl ::::, Molino Dalla Giovanna GRV 2912-2914

1 LAVORAZIONE CARNI SUINE Alcar Uno SpA 2511

1 PASTA Canuti :::::: (pasta fresca surgelata – RN)

1 PRODOTTI ITTICI Rizzoli Emanuelli SpA 2927

1 SALUMI DOP IGP Veroni ::::: (Coppa di PR IGP, Mortadella BO IGP, Salame Felino IGP)

3 VARI Agrivar Az. Agr. (Palazzo di Varignana- BO) :::::

Ferrarini SpA 2525

Gruppo Fini ::::::: (pasta fresca ripiena e Le Conserve della Nonna sughi, condimenti e confetture preparate secondo metodi tradizionali)

Obiettivi e Programma

Il Summer Fancy Food, la più grande manifestazione dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore degli Stati Uniti, riaprirà le porte nella sua 68° edizione dal 23 al 25 giugno 2023 nella sua consueta sede, lo Javits Center di New York City. Lo Show attira ogni anno migliaia di produttori, acquirenti, intermediari, distributori e altri professionisti del settore per tre giorni di scoperta delle tendenze, networking e opportunità promo-commerciali.

Nell’ambito dell’edizione del 2023, la Regione si è distinta come la prima regione italiana a partecipare con un proprio stand, ottenendo una visibilità senza precedenti. Tale iniziativa ha significativamente contribuito ad aumentare l’attenzione e il supporto per tutte le aziende del territorio presenti, che costituiscono il più numeroso gruppo all’interno del padiglione italiano, come avviene tradizionalmente ogni anno.

Il Summer Fancy Food Show rappresenta un evento di primaria importanza per gli operatori nel settore agroalimentare e vinicolo, soprattutto per le aziende italiane che desiderano consolidare o sviluppare la loro presenza commerciale negli USA.

La missione si propone quindi di rinnovare il sostegno al territorio attraverso l’implementazione di azioni mirate per promuovere l’identità agroalimentare regionale dell’Emilia-Romagna, accrescere la consapevolezza sulle eccellenze dei prodotti locali e agevolare l’accesso ai mercati di interesse.. A tal fine, verranno adottate strategie mirate, tra cui la valorizzazione delle produzioni con denominazione d’origine, il potenziamento del brand Emilia-Romagna e azioni trasversali di comunicazione e promozione per favorire l’export.

Le attività proposte saranno realizzate nell’ambito del Programma “MadeinER-Nordamerica 2024” gestito dal Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, in collaborazione con ART-ER, Unioncamere Emilia-Romagna e APT Servizi.

STAND REGIONALE AL SFF (23-25/06):

PUNTI SALIENTI:

1) Posizione strategica dello stand: viene confermata la collocazione dell’anno precedente, con tre lati liberi, adiacente allo stand dell’ICE (centro nevralgico del padiglione italiano) e nelle vicinanze delle principali scale di accesso al primo piano.

2) Revisione dell’allestimento dello stand al fine di renderlo più efficiente e accessibile, con l’implementazione di un angolo fotografico dedicato per agevolare le riprese destinare ai food blogger e ai media in generale, con l’obiettivo di garantire la creazione di contenuti visivi di alta qualità e condivisibili su piattaforme social come Instagram.

3) Un programma rinnovato, articolato in 3 momenti distinti:

a. F&W tasting: Presentazione e degustazione prodotti in purezza e/o in preparazione con abbinamento vino. I prodotti protagonisti saranno valorizzati anche attraverso la loro esposizione in preparazioni particolari su un tagliere. Gli operatori del settore hanno limitato tempo a disposizione durante la fiera e desiderano assaporare il prodotto, valutarne la qualità e la versatilità, nonché avere una breve interazione con i produttori. È fondamentale garantire conversazioni rapide ma efficaci che permettano un alto flusso di visitatori, seguendo l’approccio "Touch, Taste & Go: Savor the Moment, Move Forward!".

b. Pasta Demo&Taste – The shapes of pasta: Dimostrazione e degustazione delle varie forme di pasta in abbinamento alle DOP e IGP. il cibo italiano è popolare negli Stati Uniti, e la pasta fresca rappresenta uno dei piatti preferiti per molti. La sua associazione con l’Italia evoca immagini di bellezza, romanticismo e cucina di eccellenza. In effetti, la pasta fresca è ampiamente apprezzata per diversi motivi: tradizione e autenticità, qualità degli ingredienti, artigianalità e maestria, esperienza multisensoriale.

c. Ancient pop games in Emilia-Romagna. La sagra, un momento ludico e facilmente condivisibile su Instagram, che richiama le tradizioni e funge da strumento esperienziale per rievocare il territorio e i ricordi del passato, elementi che il pubblico americano associa spesso all’Italia.

Questi momenti sono concepiti per mettere in evidenza le peculiarità e le opportunità offerte dalla regione in termini di qualità, originalità e capacità di adattarsi ai trend attuali, nel rispetto delle tradizioni.

4) Coinvolgimento di influencer locali al fine di potenziare la diffusione del messaggio e accrescere la visibilità della partecipazione regionale.

5) Tempi più brevi: Revisione del programma per adattarsi ai tempi della fiera, con appuntamenti più concisi che suscitino un effetto "wow" eliminando eventuali i tempi morti. Le parole chiave sono dinamismo, entusiasmo, novità e leggerezza.

EVENTO SERALE DI PROMOZIONE COORDINATO CON CIBUS PARMA E I CONSORZI DI TUTELA (24/06)

Co-organizzazione di un evento promozionale dedicato alla valorizzazione della Regione Emilia-Romagna per operatori del settore, in collaborazione con Fiere di Parma e i principali consorzi di tutela. L’obiettivo dell’evento congiunto è unire le forze ed evitare sovrapposizioni, presentando in modo coeso il territorio e coinvolgendo i principali attori.

Co-organizzatore: Fiere di Parma.

Partecipanti esterni del sistema Italia: Consolato, ICE, MAECI, Universal Marketing, ecc.

Agenda

Giovedì, 20 giugno 2024 -BOLOGNA/MILANO/ NEW YORK

Armuzzi, Centanni, Frabetti, Dell’Aquila

Ore 10.26 – Partenza da Bologna per Milano con treno 9616. Arrivo a Milano alle 11.35.

Ore 16:10 – Partenza da Milano Malpensa MXP per New York JFK. Emirates – EK 205 . Arrivo 20 Jun 18.55 (08h:45m)

Trasferimento in Hotel Edison, 228 W 47th St, New York, NY 10036, United States

Venerdì 21 – sabato 22 giugno 2024 – NEW YORK

Pres. Bonaccini, Ass. Mammi, Montanari, Martinese, Barbieri

Ore 16.10 – Partenza da Milano Malpensa MXP (Terminal 1) per New York JFK (Terminal 4). Emirates – EK 205 . Arrivo alle 18.55 (08h:45m)

Trasferimento in Hotel Edison, 228 W 47th St, New York, NY 10036, United States

Armuzzi, Centanni, Frabetti, Dell’Aquila

21-22/06

Giornata intera

Summer Fancy Food – Jacob K. Javits Convention Center

ritiro pass espositori e biglietti per l’ingresso

Stand Emilia-Romagna (2612,2614,2713,2715)

controllo grafiche

verifica delle dotazioni dell’area istituzionale e dell’area show cooking

verifica catering/eventi/conferenze stampa/presentazioni programmate, ecc.

check percorso Assessore e check con consorzi e aziende

The Standard, High Line Room – 848 Washington Street New York, NY 10014 – Standardhotels.com. Persona di contatto: Jenny Beth Snyder Gonzalez. Producer and Sales Manager, Special Events. Direct: 212-784-5526

Incontro con referente FierediParma e sopralluogo.

22 giugno 2023 – NEW YORK

D’Orazio

Ore 16.10 – Partenza da Milano Malpensa MXP (Terminal 1) per New York JFK (Terminal 4). Emirates – EK 205 . Arrivo alle 18.55 (08h:45m)

Trasferimento in Hotel Edison, 228 W 47th St, New York, NY 10036, United States

Domenica, 23 giugno 2024 – NEW YORK

Ore 09.30 – Partenza dall’Hotel per Jacob K. Javits Convention Center (429 11th Ave, New York, NY 10001) e visita alla manifestazione fieristica internazionale “SUMMER FANCY FOOD SHOW”

Ore 10.00 – Inaugurazione della fiera presso il Country Partner (Spagna).

Ore 11.00 – Partecipazione all’Inaugurazione del Padiglione Italia. Percorso istituzionali presso gli stand. Pres. Bonaccini e Ass. Mammi .

Ore 11.45 INAUGURAZIONE STAND EMILIA ROMAGNA – Pres. Bonaccini e Ass. Mammi

Ore 14.00-16.00 Pres. Bonaccini e Ass. Mammi visita agli stand dei consorzi e delle imprese della RER

Ore 18.30 – Evento PARMIGIANO REGGIANO, 620 Loft & Garden (Rockefeller Center)- 620 5th Ave, New York, NY 10020, United States

Rientro in hotel

Programma Stand Emilia-Romagna:

10.30am Pasta Demo&Taste: The shapes of all kind of pasta

11.15am F&W tasting: Aceto balsamico tradizionale di Reggio-Emilia DOP – ricetta

12.00am INAGURATION OF THE EMILIA-ROMAGNA STAND (max 80 pax)

Opening of the Parmigiano-Reggiano PDO wheel

Tasting of PDO and PGI products

Cooking demo & tasting: Tortellino in Parmigiano Reggiano PDO cream

1.00pm F&W tasting: Prosciutto di Modena DOP con Piadina Romagnola IGP – pure

1.45pm Pasta Demo&Taste: The shapes of filled pasta

2.30pm F&W tasting: Parmigiano-Reggiano DOP con Aceto balsamico di Modena IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP e Aceto balsamico tradizionale di Reggio-Emilia DOP – pure

3.15pm Pasta Demo&Taste: The shapes of pasta in broth

Lunedì, 24 giugno 2024 – NEW YORK

Ore 9.30 Partenza Centanni, Frabetti, D’Orazio per Jacob K. Javits Convention Center (429 11th Ave, New York, NY 10001) – Summer Fancy Food Show

Ore 10.30 Partenza dall’albergo verso il Consolato Generale D’Italia. Pres. Bonaccini, Ass. Mammi, Martinese, Montanari, Armuzzi e Dell’Aquila

Ore 11.00 Incontro con il Console Generale d’Italia, 690 Park Avenue, New York, NY 10065.

Ore 13.30-16.00 – Pres. Bonaccini, Ass. Mammi, Montanari, Martinese, Dell’Aquila Visita agli stand. dei consorzi di tutela e delle aziende dell’Emilia-Romagna.

Ore 18.30. – Evento serale di promozione RER in collaborazione con Cibus Parma e i Consorzi di Tutela presso The Standard, High Line 848 Washington Street New York, NY 10014 – Standardhotels.com

Co-organizzazione di un evento promozionale dedicato alla valorizzazione della Regione Emilia-Romagna per operatori del settore, in collaborazione con Fiere di Parma e i consorzi di tutela presenti alla missione. Aperitivo a cura dello chef Antonio De Ieso di A.L.M.A. in qualità di GUEST CHEF.

Programma Stand Emilia-Romagna (tbc):

10.30am F&W tasting: Prosciutto di Parma DOP e Grana Padano DOP – pure

11.15am Pasta Demo&Taste: The shapes of egg pasta

12.00am F&W tasting: Prosciutto di Parma DOP e Prosciutto di Modena DOP con Piadina Romagnola IGP – pure

12.45am Pasta Demo&Taste: The shapes of filled pasta

1.30pm F&W tasting: Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP – ricetta

2.15pm Pasta Demo&Taste: The shapes of Piadine romagnole and Crescentine emiliane

3.00pm F&W tasting: Grana Padano DOP con Aceto balsamico di Modena IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP e Aceto balsamico tradizionale di Reggio-Emilia DOP – pure

Martedì, 25 giugno 2024 – NEW YORK

Ore 09.30 – Partenza dall’Hotel per Jacob K. Javits Convention Center (429 11th Ave, New York, NY 10001) “SUMMER FANCY FOOD SHOW”

Ore … – Pres. Bonaccini, Ass. Mammi, Martinese, Montanari, Barbieri, Dell’Aquila Visita agli stand. dei consorzi di tutela e delle aziende dell’Emilia-Romagna.

Pres. Bonaccini, Ass. Mammi, Montanari, Martinese, Barbieri

Ore 17.30. Partenza per l’aeroporto New York J F Kennedy, New York, NY – Terminal 4

Ore 22.20 Partenza da New York JFK per Milano Malpensa MXP. Emirates – EK 206 . Arrivo 26 Jun 12.15

Programma Stand Emilia-Romagna (tbc):

10.15am F&W tasting: Aceto balsamico di Modena IGP – ricetta

11.00am Pasta Demo&Taste: The shapes of egg pasta

11.45am F&W tasting: Prosciutto di Modena DOP e Parmigiano-Reggiano DOP – pure

12.30am Pasta Demo&Taste: The shapes of filled pasta

13.15pm F&W tasting: Prosciutto di Parma DOP con Piadina Romagnola IGP – pure

14.00pm Pasta Demo&Taste: The shapes of Piadine romagnole and Crescentine emiliane

Mercoledì, 26 giugno 2024

Armuzzi, D’Orazio, Dell’Aquila, Frabetti

Ore 17.30. Partenza per l’aeroporto New York J F Kennedy, New York, NY – Terminal 4

Ore 22.20 Partenza da New York JFK per Milano Malpensa MXP. Emirates – EK 206 . Arrivo 26 Jun 12.15