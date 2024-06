Le proteste degli agricoltori bloccano il confine francese e prendono d’assalto Bruxelles prima delle elezioni europee

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

Gli agricoltori di tutta Europa sono tornati ai loro trattori, sciamando a Bruxelles e bloccando il confine tra Francia e Spagna per imprimere fermamente la loro opposizione all’agenda del Green Deal nelle menti degli elettori mentre si dirigono alle urne per le elezioni del Parlamento europeo questa settimana.

“Agricoltori di tutto il mondo, unitevi!” è stato lo slogan mentre i trattori chiudevano la frontiera franco-spagnola su entrambi i lati dei Pirenei a partire da lunedì. Secondo Le Figaro, circa 200-300 agricoltori francesi si sono uniti alla protesta che ha bloccato almeno sette valichi prima di sciogliersi martedì. Il quotidiano spagnolo ABC riporta che gli agricoltori hanno chiesto che la Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE fosse “incentrata sull’agricoltore”, invece di vedere i sussidi affluire ai coltivatori multinazionali o ai grandi proprietari terrieri. Sostenevano inoltre che le tariffe e le tasse dovrebbero essere imposte contro le importazioni estere a basso costo per proteggere gli agricoltori nazionali dalla concorrenza sleale di paesi che non hanno lo stesso livello di restrizioni ambientali o lavorative.

Mentre la protesta al confine si è conclusa martedì, l’agricoltore francese Jérôme Bayle ha affermato che la manifestazione è stata una “dimostrazione di forza di successo” in vista delle elezioni europee di questa settimana e i gruppi riuniti hanno promesso di tornare ai loro trattori dopo il raccolto autunnale se Bruxelles non risponderà alle loro richieste. Nel frattempo, martedì Bruxelles è stata nuovamente inondata di trattori, con la polizia della capitale belga e sede del potere dell’UE che ha affermato che almeno 500 trattori sono stati contati entrati in città. I manifestanti hanno affermato che erano almeno 1.000.

Spiegando la motivazione della manifestazione di martedì, un agricoltore tedesco a Bruxelles ha detto a Het Nieuwsblad: “I politici hanno completamente perso il legame con il campo. Se ne vanno solo con più scartoffie e idee fantasiose. I prezzi che otteniamo sono troppo bassi e molti agricoltori in Germania sono scomparsi a partire dagli anni ’50. Gli agricoltori locali non devono scomparire. Sanno tutto sull’ambiente, il tempo e così via. Non lo sanno nell’agricoltura industriale”. Un agricoltore polacco ha dichiarato al giornale fiammingo: “Bruxelles è la causa dei nostri problemi. Vogliamo modifiche al Green Deal. Vogliamo la libertà nella produzione. L’Europa ci impone troppe restrizioni ogni giorno, ogni mese. I negoziati quotidiani con i politici polacchi non hanno ancora prodotto nulla”.

Un agricoltore olandese ha dichiarato: “Stiamo protestando contro la nuova politica agricola, il Green Deal. Questo accordo sta rendendo il futuro sempre più difficile per i giovani agricoltori. Vogliamo fare una piccola dichiarazione poco prima delle elezioni. Vogliamo che sia chiaro ai cittadini cosa devono fare. Votare, se vogliono che i loro prodotti rimangano convenienti nel negozio. Le proteste degli agricoltori, emerse seriamente nel 2019 nei Paesi Bassi in opposizione all’agenda guidata dall’UE volta a chiudere migliaia di agricoltori per rispettare gli obiettivi di Bruxelles sulla biodiversità e sulle emissioni di azoto, da allora si sono diffuse in ogni angolo dell’Unione europea, con proteste per i trattori organizzate dal Portogallo alla Polonia. Con una popolarità diffusa tra i cittadini europei, le proteste hanno già svolto un ruolo importante nel plasmare il futuro del blocco, compresa l’elezione schiacciante del populista filo-agricoltore Geert Wilders nei Paesi Bassi lo scorso novembre.

Gruppi di agricoltori hanno anche forzato concessioni da parte dei governi locali, come in Francia, così come da Bruxelles, con il piano di “Ripristino della Natura” dell’UE – che avrebbe classificato il 20% del territorio del blocco come protetto dal punto di vista ambientale, probabilmente costringendo la chiusura di migliaia di aziende agricole, sospese a marzo a causa delle pressioni dei gruppi di agricoltori.

Tuttavia, permangono molte delle lamentele degli agricoltori, tra cui normative onerose, pratiche burocratiche infinite, restrizioni ambientali e concorrenza sleale come risultato delle politiche commerciali globaliste. Martedì, parlando davanti al raduno degli agricoltori a Bruxelles, l’eurodeputato Tom Vandendriessche del partito populista fiammingo Vlaams Belang ha affermato che il Green Deal dell’UE è un “disastro per i nostri agricoltori e un prodotto dell’isteria climatica… sono impegnati con la fine del mondo , mentre i laboriosi fiamminghi sono impegnati a cercare di arrivare alla fine del mese”.

Vandendriessche ha affermato che le persone in tutta Europa si stanno mobilitando per la causa degli agricoltori, sottolineando che non è “verde” importare cibo prodotto in paesi dall’altra parte del mondo, spesso senza alcuna considerazione per l’ambiente.

“Questo accordo è una truffa verde. Ci stanno prendendo in giro. Non vogliamo diventare dipendenti dai paesi dell’altra parte del mondo. Essere autosufficienti è fondamentale per il nostro futuro. Dobbiamo tutelarci dalla concorrenza sleale”.

“Portiamo un messaggio chiaro, un messaggio di speranza. Ne abbiamo abbastanza. Le elezioni determineranno un cambiamento. Rivogliamo i nostri paesi, la nostra libertà. Usa il tuo potere!”