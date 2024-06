L’Aquila – Notte bianca, comunicato stampa videogame on line con anteprima programma

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 L’Aquila, 5 giugno 2024

Notte bianca: videogame on line per scoprire in anteprima le iniziative

Si chiama “DanteRun” il videogame on line attraverso il quale è possibile scoprire alcune delle iniziative che verranno proposte in occasione della Notte Bianca della città dell’Aquila, prevista per sabato 15 giugno.

Il gioco, semplice e intuitivo, consentirà all’utente, al termine di ogni livello superato, di conoscere in anteprima quali eventi saranno inseriti nel programma della manifestazione che verrà reso noto nei prossimi giorni.