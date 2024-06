Fwd: IN TAXI GRATIS CON IL SEGRETARIO DI RADICALI ITALIANI

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 -Oggi ore 12.15 Stazione Termini

-Per protestare contro lobby tassisti Hallissey offrirà corsa ai cittadini

In taxi, gratis, con il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey.

Per protestare contro una lobby che blocca il mercato da oltre 30 anni

oggi, alle ore 12,15, di fronte alla stazione Termini, Hallissey si

presenterà con una macchina brandizzata da Radicali Italiani con scritto

“FreeTaxi-basta code, basta lobby” e accompagnerà gratis i cittadini nel

posto prescelto.

Insieme al noto streamer di attualità e politica Ivan Grieco farà salire

gratis i cittadini sul taxi e in cambio di un passaggio gratis gli parlerà

delle proposte di liberalizzazione

“Siamo nelle mani di una piccola lobby che, con 20.000 licenze, prende a

schiaffi continuamente i cittadini. Non possiamo più permetterci questi

blocchi corporativi: Il Governo non può e non deve assecondare una

categoria che protesta solo per i propri privilegi. Serve una

liberalizzazione totale del mercato: siamo ancora al medioevo del trasporto

pubblico, è arrivato il momento di agire.”

*PUNTO STAMPA: ORE 12.15 STAZIONE TERMINI*