CS/EMILIA ROMAGNA, USIC PROPONE RIVIERA SICURA TUTTO L’ANNO

*EMILIA ROMAGNA, USIC PROPONE RIVIERA SICURA TUTTO L’ANNO *

*“Attraverso una politica alloggiativa dedicata al personale in uniforme”*

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri Regione Emilia Romagna, a margine

del Congresso straordinario per l’assegnazione di nuove cariche

dirigenziali, dovute alla crescita esponenziale dell’ultimo periodo,

diventando di fatto il primo sindacato militare dell’Emilia Romagna, ha

collaborato e partecipato all’organizzazione della tavola rotonda sul tema

sicurezza ed ordine pubblico nella riviera romagnola.

Tra gli invitati il Segretario Generale USIC, Antonio Tarallo, che

opportunamente invitato ad esprimere il proprio pensiero, ha lanciato la

proposta di rendere la riviera sicura per tutto l’anno, attraverso una

politica alloggiativa dedicata al personale in uniforme e attraverso la

riconversione di quelle aree demaniali abbandonate e utilizzate

impropriamente. Il Presidente della Regione Bonaccini, ha condiviso la

proposta rendendosi disponibile a cercare il coinvolgimento dei sindaci del

territorio, per una valutazione positiva della proposta avanzata”.

Lo dichiara, in una nota, il Segretario Generale Regionale Emilia Romagna

dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), Giuseppe Carluccio.

