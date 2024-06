Camera di commercio Riviere di Liguria , Alessandro Berta nominato vice presidente

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 05/06/2024

Camera di commercio, Alessandro Berta

nominato vice presidenteE’ consigliere camerale in rappresentanza del Settore Trasporti

Alessandro Berta è il nuovo vice presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. A nominarlo all’unanimità dei votanti è stata la Giunta camerale. Consigliere camerale in rappresentanza del Settore Trasporti e Spedizioni, Berta era stato eletto il 22 aprile scorso quale componente della Giunta camerale a seguito delle dimissioni di Angelo Berlangieri dalle sue cariche di amministratore camerale.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova, Berta è direttore generale dell’Unione Industriali della provincia di Savona, è consigliere di amministrazione di Autostrada dei Fiori SpA, di SPES – Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università e di Liguria International ed è stato componente del Comitato di Gestione dell’Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale.

“Desidero formulare al dottor Berta, a nome di tutta la Giunta camerale, i migliori auguri di un proficuo lavoro, nella convinzione che – forte della sua solida esperienza in ambito associativo ed istituzionale – egli saprà fornire un contributo importante nelle decisioni che la Camera di Commercio sarà chiamata a prendere a beneficio del sistema delle imprese che operano nel proprio territorio di competenza”, è il commento del presidente camerale Enrico Lupi.

“Nel ringraziare i colleghi di Consiglio e Giunta Camerale per la fiducia accordata, garantirò il mio impegno a beneficio del sistema delle imprese che operano nel territorio di competenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il tutto in stretto raccordo con il sistema associativo e le categorie di rappresentanza del mondo produttivo”, è il commento del vice presidente Alessandro Berta.