Antitrust sanziona Meta. L’inutilità del provvedimento

Antitrust ha sanzionato Meta (Facebook e Instagram) per pratica commerciale scorretta (1). 3.5 milioni che, al momento avrebbero indotto il colosso dei social a smettere di usare commercialmente i dati dei suoi iscritti e di non informare adeguatamente sulle sospensioni in caso di blocco dell’account.

“Antitrust è vivo e lotta insieme a noi”? Che, in cambio di un po’ di socializzazione e scambio di informazioni, abbiamo venduto i nostri dati a questo social… un po’ come – versione di alcuni secoli fa, ma non più di tanto – “vendere l’anima al diavolo”. Con l’aggravante che non è stato un patto tra consenzienti ma una sottrazione indebita e un abuso della fiducia degli utenti.

Sottrazione per la quale Zuckerberg dovrà sborsare 3,5 milioni, come se noi comuni mortali, per aver violato i limiti di velocità ed essere stati cuccati da un autovelox, dovessimo pagare 1 centesimo di euro.

E, infatti, è proprio qui il problema. Le sanzioni dovrebbero svolgere una funzione deterrente. Cosa che nel nostro caso non avviene, visto che manca la proporzionalità della sanzione rispetto a chi ha commesso l’illecito.

Quando e se questa inutilità del provvedimento non verrà assimilata dal nostro legislatore (responsabile degli importi delle sanzioni), sanzioni come quella odierna continueranno ad essere l’alibi di un giustiziere senza armi, Antitrust.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

