0605 delibera di giunta ascensore

5 Giugno 2024

mer 05 giugno 2024

COMUNICATO STAMPA

Delibera di Giunta

Finanziata la sostituzione dell’ascensore che collega via del Prione con via XX Settembre.

Interventi di manutenzione straordinaria anche per l’ascensore che collega via XX Settembre con via XXVII Marzo

La Spezia, 5 giugno 2024 – Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio, ha deliberato la variazione di competenza al bilancio di previsione 2024 -2026 e di cassa relativamente all’esercizio 2024 tramite la quale è stato finanziato con circa 150.000 Euro la sostituzione dell’ascensore che collega via del Prione con via XX Settembre. Previsti anche interventi di manutenzione straordinaria dell’ascensore che collega via XX Settembre con via XXVII Marzo. “Interventi necessari per garantire piena fruibilità e accessibilità a questi due ascensori, molto utilizzati da cittadini e turisti, che forniscono un utile collegamento tra il centro cittadino e quindi la passeggiata principale della città con la zona collinare, consentendo di arrivare facilmente all’ex Convento delle Clarisse dove sono in corso i lavori di ristrutturazione e che presto diventerà un altro sito storico da visitare, ma anche a Castel San Giorgio. Portiamo avanti il nostro impegno nel migliorare la mobilità e l’accessibilità per tutti i cittadini andando incontro alle loro esigenze.”