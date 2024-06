(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 LIGURIA, PIRONDINI (M5S): SITUAZIONE TRAGICOMICA, REGIONE NON MERITA QUESTO

Roma, 4 GIU – “La Destra in Liguria non si è smentita mettendo in scena una commedia tragicomica nella quale il Presidente agli arresti domiciliari si permette di fare prediche e dispensare lezioni invece di vergognarsi e dimettersi. Ma non si rendono conto che stanno rappresentando il peggio del peggio della politica? Tornino a casa e a un lavoro come tutte le persone normali. Sono sempre stati dei pessimi amministratori, semplicemente ora lo sanno tutti. Basterebbe guardare un qualunque parametro della sanità per accompagnarli tutti quanti alla porta con disonore. La Liguria non merita di essere guidata da uno che prima la amministrava dalla yacht e oggi da casa agli arresti domiciliari “.

Così il senatore M5S Luca Pirondini.

