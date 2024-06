(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 Giustizia, Greco (Cnf): Consulta riconosce ruolo cruciale del contraddittorio

Roma, 4 giugno 2024 – ” La sentenza della Corte Costituzionale n. 96/2024 pubblicata ieri ribadisce la fondamentale importanza del principio del contraddittorio ‘quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo’, aspetto sottolineato dal CNF in tutte le interlocuzioni istituzionali volte a veicolare proposte concrete per superare le principali criticità della riforma del processo civile”.

Lo afferma in una nota Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense.

“La Consulta – prosegue il presidente del CNF – ha chiarito che la legittimità costituzionale dell’art. 171-bis del codice di procedura civile è subordinata alla necessità di garantire il delicato equilibrio tra la concentrazione processuale e il diritto di difesa delle parti”.

“La decisione è un riconoscimento del ruolo cruciale del contraddittorio non soltanto tra le parti, ma tra le parti e il giudice, e conferma quello che l’Avvocatura da sempre sostiene: l’esigenza di contenere i tempi di durata del processo non può e non deve pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie difensive”, aggiunge Greco che quindi conclude: “i princìpi espressi meritano la necessaria attenzione del legislatore delegato che con il cd. decreto correttivo al codice di procedura civile non potrà disattendere le Indicazioni della Corte costituzionale”.

Consiglio Nazionale Forense