Cs e foto evento a 100 anni dall’assassinio di Matteotti

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 4 giugno 2024

Giacomo Matteotti, l’evento per ricordare il suo coraggio a 100 anni

dal vile assassinio

Martedì prossimo 10 giugno al Teatro Politeama Verdi sarà proiettato il film storico “Il delitto

Matteotti”. Così l’Amministrazione comunale ricorderà l’impegno politico e il coraggio del

deputato socialista a 100 anni dall’assassinio perpetrato dalla Ceka, la polizia segreta fascista.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessorato alle Attività

Culturali e allo Spettacolo, col sostegno del Comitato Provinciale Polesano-Celebrazioni Matteotti

1924-2024, del Comitato celebrazioni in Puglia-Rete Docenti-Matteotti 1924-2024, di Casa Museo

Giacomo Matteotti e della Sezione ANPI Fratelli Carucci di Martina.

L’intento non è solo commemorativo della figura del deputato socialista ma vuole anche “ricordare

l’importanza dei valori democratici e antifascisti” come viene evidenziato nella delibera approvata

dalla Giunta il 30 maggio scorso, giorno in cui, un secolo fa, Matteotti pronunciò il coraggioso e

memorabile discorso di denuncia e di condanna dei crimini, delle violenze e delle illegalità della

dittatura fascista che avevano falsato le elezioni; infatti ne chiese l’annullamento. Matteotti,

consapevole dei gravi rischi che correva, concluse dicendo “io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi

preparate il discorso funebre per me”. Il 10 giugno fu rapito, massacrato di botte e ucciso a

coltellate da una squadraccia della Ceka capeggiata da Amerigo Dumini e il suo corpo fu ritrovato il

16 agosto successivo ad alcune decine chilometri da Roma.

Una pagina di storia tragica e dolorosa ripercorsa dal film “Il delitto Matteotti” diretto nel 1973 da

Florestano Vancini e che vede come protagonisti, fra gli altri, gli attori Franco Nero, Vittorio De

Sica, Gastone Moschin, che sarà proiettato martedì prossimo alle 21,00 al Verdi, presentato dal

giornalista Ottavio Cristofaro, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale e un breve intervento

del professor Mario Gianfrante, storico, scrittore e autore del libro su Matteotti “Il mandante”.

“La proiezione del film Il delitto Matteotti, che segue quella di Roma Città Aperta, nel giorno in cui

ricorrono esattamente i cento anni dalla sua indegna uccisione vuole essere un segnale di ferma e

decisa contrapposizione alle idee antidemocratiche e profondamente irrispettose e illegali messe in

azione dal partito fascista nel buio ventennio della storia del nostro Paese. La figura di Matteotti è