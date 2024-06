(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

[Regione Lazio]

COTRAL, GHERA: «BENE BILANCIO, IN ULTIMO ANNO PASSI

IN AVANTI CHE SI CONSOLIDERANNO NEL FUTURO»

Roma, 4 giugno 2024 – – «La chiusura del bilancio di Cotral con un utile di oltre 11 milioni di euro è una notizia positiva e per questo voglio ringraziare il presidente Amalia Colaceci e il direttore Giuseppe Ferraro. C’è la consapevolezza che tanto ancora vada fatto per poter garantire un servizio all’altezza delle giuste aspettative dei cittadini del Lazio. Il trend, soprattutto nell’ultimo anno, riporta un miglioramento nella puntualità e una diminuzione dei guasti e dei disservizi che inizia ad essere percepito anche dall’utenza. Stiamo lavorando perché il servizio su ferro si migliori per poter compiere un vero e proprio passo in avanti rispetto al passato e per questo è in atto oggi un grande sforzo sul fronte delle infrastrutture che nei prossimi anni darà i suoi frutti».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.