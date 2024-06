Comunicato stampa – Protezione Civile: al Forum Europeo conferita al Servizio nazionale la medaglia per l’intervento in Libia dopo il ciclone Daniel

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

Protezione Civile: al Forum Europeo conferita al Servizio nazionale la medaglia per l’intervento in Libia dopo il ciclone Daniel

Il Dipartimento all’evento di Bruxelles con uno stand insieme con INGV

Si è aperto oggi a Bruxelles e proseguirà fino a domani, 5 giugno, il Forum Europeo di Protezione Civile, evento che riunisce i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di protezione civile degli Stati membri dell’Ue e del Meccanismo Unionale di Protezione Civile (UCPM).

Al Forum sono presenti con uno stand espositivo il Dipartimento della Protezione Civile e l’Istituito Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Nell’ambito dell’evento Janez Lenarčič, Commissario europeo per la gestione delle crisi, ha conferito al Servizio Nazionale della protezione civile italiana la Medaglia europea per il contributo fornito a Derna, in Libia, in seguito alla devastazione del ciclone Daniel nel settembre 2023. La Medaglia è stata consegnata al Capo Dipartimento Fabrizio Curcio.

“Sono molto onorato – ha detto il Capo Dipartimento – della medaglia ricevuta a nome di tutto il nostro sistema di protezione civile. L’Italia crede profondamente nel Meccanismo Unionale ed è per questo che siamo particolarmente orgogliosi di dare il nostro contributo e di ricevere questo riconoscimento. In Libia siamo intervenuti tempestivamente mettendo in campo uomini e mezzi per assicurare una risposta concreta all’emergenza, attraverso procedure operative già consolidate nel nostro Paese”.

