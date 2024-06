AUN 4 GIUGNO 2024 (pag.1+foto)

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 *Ciclovia Assisi-Spoleto, riqualificazione indispensabile in corso, verso

una strategia complessiva di tutte le ciclabili umbre con una gestione

finalmente coordinata sia per gli aspetti strutturali che gestionali*

(aun) – Perugia, 4 giu. 024 – L’Assessorato regionale alle Infrastrutture,

quanto alla riqualificazione della ciclovia Assisi-Spoleto, in virtù della

sua importanza nella rete delle ciclabili regionali, ha messo a

disposizione risorse significative. Un primo intervento dell’importo di

circa 500 mila euro è stato avviato da circa un mese ed è finalizzato al

miglioramento dell’accessibilità con l’abbattimento delle barriere

architettoniche e il rifacimento dei tratti ammalorati, oltre al

consolidamento delle banchine e al completamento della segnaletica di

orientamento. I lavori sono infatti iniziati a metà maggio, con una prima

fase di recupero della sede viaria mediante rimozione della fascia

colonizzata dalla vegetazione. Dopo aver assicurato la transitabilità su

tutto l’itinerario, a seguire si sta procedendo alla riparazione degli

avvallamenti nati a seguito del cedimento del sottofondo e al rifacimento

di interi tratti viari dissestati.

Questa seconda fase prevede inoltre l’apposizione della segnaletica di

sicurezza, posta in corrispondenza delle intersezioni della ciclovia con la

viabilità locale, costituita da segnali che avvisano i conduttori di mezzi

a motore dell’attraversamento di ciclisti; è inoltre prevista l’apposizione

di specchi per ampliare la visuale in corrispondenza degli incroci per

coloro che percorrono la ciclovia in handbike o biciclette reclinate, tutto

ciò in continuità con quanto già fatto lo scorso anno in termini di sfalcio

della vegetazione, rifacimento dei tratti più danneggiati nei comuni di

Bevagna e Cannara e con l’installazione di nuove transenne per aumentare la

sicurezza nei punti critici.

A questo primo insieme di interventi, che si concluderà entro il corrente

anno, se ne aggiungono altri sempre improntati al miglioramento della

sicurezza e della qualità dell’itinerario, a valere su un ulteriore

finanziamento di circa 800 mila euro. Entro un mese circa si intende

infatti avviare la gara di progettazione per la realizzazione della

passerella ciclabile in località San Giacomo nel comune di Spoleto e

risolvere la questione accessibilità in località Arcatura nel comune di

Cannara, così da consentire un agevole transito anche con le handbike.

L’altro intervento riguarderà l’allestimento di percorsi ciclabili

sviluppati su viabilità ordinaria a basso traffico per i collegamenti dalla

ciclovia ai centri urbani della Valle Spoletana e della Valle Umbra; un

insieme di circa 130 km di strade secondarie ormai abbandonate dal traffico

motorizzato che con questo progetto possono trovare una nuova funzione a

servizio del cicloturismo per la visita e l’esplorazione del territorio.

Rispetto ad una situazione ereditata di grande confusione in cui tutti

gli uffici facevano tutto, con ritardi rilevanti nella esecuzione dei

lavori, difformità nei materiali e nella segnaletica, si sta conseguendo

una regia complessiva con risultati importanti sia per quanto riguarda gli

aspetti strutturali con il recupero importante in corso della intera

Spoleto-Norcia i cui investimenti complessivi sommano ad oltre 20 milioni,

della Umbertide-Gubbio-Fossato di Vico di cui è stato recentemente

inaugurato un tratto recuperato, di riqualificazione di tratti fondamentali

della Antica Via Flaminia per oltre 2 milioni, in sinergia con la

riapertura della FCU, e con la ciclovia del Nera per circa 10 milioni

complessivi nei tratti Terni-Narni, ormai concluso, e Terni-Cascata il cui

cantiere è in fase di avvio.

In tutto questo fiorire di iniziative risulta fondamentale il ruolo di

coordinamento del Servizio Infrastrutture e Trasporti della Regione ed in

particolare della Sezione “Infrastrutture e servizi per la mobilità