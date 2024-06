[Università di Verona] Nocini alla guida del Collegio nazionale dei docenti di Chirurgia Maxillo – Facciale

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

Il magnifico rettore Pier Francesco Nocini alla guida del Collegio nazionale dei docenti di Chirurgia Maxillo – Facciale

Terzo mandato rinnovato all’unanimità dal Collegio degli universitari

Pier Francesco Nocini, magnifico rettore dell’università di Verona e direttore della Clinica di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontoiatria di Verona è stato nominato, all’unanimità, per il terzo mandato consecutivo, presidente del Collegio nazionale dei docenti di Chirurgia Maxillo – Facciale.

La nomina è arrivata lo scorso 31 maggio, nell’aula Guidetti del Policlinico Umberto I di Roma, durante la seduta di fine mandato del professor Nocini. Dopo aver rassegnato le sue dimissioni l’assemblea ha chiesto una deroga allo statuto per garantire la continuità, dati i cambiamenti che investono il sistema universitario nazionale.

Nocini che ha accettato l’incarico una tantum e resterà alla guida del Collegio dei docenti universitari di Chirurgia Maxillo – Facciale per i prossimi due anni affiancato dal segretario Bruno Aldo Giannì, docente di Chirurgia Maxillo – Facciale dell’università degli studi di Milano.

“Mi metto a servizio di colleghe e colleghi – afferma Nocini – in una fase così delicata per il sistema universitario nazionale perché possiamo continuare a garantire i più alti livelli per l’attività scientifica e i migliori standard di cura a beneficio dei pazienti. Il secondo obiettivo, non meno importante, sarà quello di migliorare la formazione di specializzande e specializzandi e pensare alla sanità del futuro come progetto condiviso tra scuole di specialità interateneo”.

