(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 *MICHELE SANTORO: A SCUOLA HO ACCESO UN FUOCO IN CLASSE, MI ANNOIAVO; VENNI

ESPULSO PERCHE’ SBATTEI LIBRO DANTE IN FACCIA AL PROF. CHE MI FACEVA

DOMANDA NOZIONISTICHE*

A scuola? “Ero terribile come alunno, andavo a scuola senza libri,

accendevo dei fuochi in classe”. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da

Pecora, su Rai Radio1, è Michele Santoro, giornalista e candidato alle

europee con la lista ‘Pace, terra e dignita’’, che a Giorgio Lauro e Geppi

Cucciari, tra un tema di politica estera e uno di interna, ha raccontato

come ha vissuto gli anni del liceo. In che senso accendeva il fuoco in

classe? “Nel senso che una volta mi annoiavo tremendamente e ho bruciato

qualche cartuscella. Niente di che, ma il fumo ha creato qualche problema…”

Lei fu anche espulso dalla scuola. “Combattevo molto il nozionismo, facevo

una battaglia contro l’imparare a memoria e rispondere a quella specie di

quiz. Venivo sempre punito con voti bassissimi”. E poi che successe? “A

fine anno studiai tutto alla perfezione, anche se c’era un professore

particolarmente accanito. Feci un grande esame ma poi lui, ad un certo

punto, mi domando’ una cosa da quiz e io presi un libro di Dante Alighieri

e glielo sbattei in faccia. Per me era una questione di principio: la

scuola doveva esser qualcosa in più che imparare dei versi a memoria”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

