(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 UNIVERSITÀ: DALLA CHIESA (FI), “INTIFADA STUDENTESCA AVALLATA DA SCHLEIN GRAVE ATTO INTIMIDATORIO”

“L’intifada studentesca proclamata dall’UDU e avallata da Elly Schlein rappresenta un grave atto intimidatorio contro le università e la stragrande maggioranza degli studenti che non vuole avere nulla a che fare con questa forma di protesta. È triste che la segretaria del Pd, nella speranza di raccogliere qualche consenso in questa campagna elettorale che non risponde ad alcun criterio etico, che schizza fango su chiunque, metta il cappello su una delle pagine più incomprensibili e buie del movimentismo studentesco italiano. La parte sana del Pd, perché c’è, si dissoci e condanni le violenze nelle università”. Così in una nota Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

