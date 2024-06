Gattini trovati morti a Castel Ritaldi . Troppi crimini contro poveri animali in Umbria .

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 La Guardia Nazionale Ambientale e’ venuta a conoscenza tramite un

articolo uscito sulla stampa di poveri gattini avvelenati. La Guardia

Nazionale Ambientale esprime il suo totale disprezzo per gli

avvelenamenti di gattini ritrovati a Castel Ritaldi e chiede una ferma

presa di posizione da parte della giunta comunale e dei candidati.

Questi atti di violenza contro gli animali sono inqualificabili e

richiedono una risposta decisa .

La Guardia Nazionale Ambientale invita tutti i candidati di Castel

Ritaldi a presentare una denuncia contro ignoti e chiede un impegno

dell’amministrazione comunale attuale oppure la prossima a

costituirsi parte civile nel caso venga individuato l’ autore di questo

crimine . La

Guardia Nazionale Ambientale non rimarrà inerti di fronte a tali abusi

e presenterà denuncia verso ignoti per fare luce su questo crimine.

Come G.N.A Chiediamo il sostegno e la collaborazione di tutta la

comunità di Castel Ritaldi per individuare gli autori di queste

violenze e per garantire che gli animali innocenti non siano più

vittime di tali atti di malvagità. Se qualcuno ha informazioni su

quanto accaduto, lo esortiamo a denunciare tutto alle autorità

competenti.

I gattini trovati morti a Castel Ritaldi non meritavano una fine così

crudele e ingiusta per questo meritano giustizia .

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi