Fwd: SNV: premiazioni E-Regatta 2024 – cs Assonautica

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 Assonautica Venezia con le premiazioni delle gare E-Regatta presso il

Salone Nautico Venezia 2024.

*E- Regatta 2024*

*Trofeo Salone Nautico di Venezia 2024*

Conclusa anche quest’anno al Salone Nautico di Venezia la E-Regatta,

manifestazione dedicata alla mobilità elettrica, organizzata da *Assonautica

di Venezia in collaborazione con Associazione Motonautica di Venezia e

Vela Spa.*

Quarta edizione per questo evento di successo che si è tenuto dal 31 maggio

al 2 giugno attraverso una sfilata di barche, regate e il convegno sulla

“Transizione Ecologica, energetica e digitale” organizzato da Assonautica

di Venezia.

Stamattina al Salone Nautico di Venezia si sono quindi svolte le

premiazioni delle gare di barche elettriche svolte il 31 maggio: lo slalom,

gara di velocità e la E- Ballerina, competizione dove ogni concorrente

effettua una coreografia in acqua con la musica scelta. Sul palco a

condurre l’evento, gli organizzatori della manifestazione: il presidente di

Assonautica di Venezia Marino Masiero con la Direttrice Elena Magro, con la

partecipazione del presidente di Vela Spa Piero Rosa Salva.

Dodici le aziende in gara, di cui la metà straniere da Slovenia, Francia,

Spagna, Ungheriae Norvegia. A vincere il premio assoluto, dato dalla somma

del punteggio delle due gare, l’azienda slovena Eyet.

A vincere la gara di slalom ancora un’azienda slovena, Edyn, mentre sul

gradino più alto della E- Ballerina, l’azienda pugliese As Labruna che ha

portato la musica dal vivo in barca con un violoncellista.

La classifica:

*PREMIO ASSOLUTO*

*Eyet (Slovenia) *

*1° CLASSIFICATO SLALOM*

*Edyn*

*2° CLASSIFICATO SLALOM*

*Eyet*

*3° CLASSIFICATO SLALOM*

*Aqa Venezia*

*1° CLASSIFICATO E – BALLERINA*

*As LaBruna*

*2° CLASSIFICATO E – BALLERINA*

*De Antonyo Yacht*

*3° CLASSIFICATO E – BALLERINA*

*XtraMarine*

