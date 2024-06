FOTO PARATA* – La Polizia di Stato alla parata del 2 giugno

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

In occasione della parata del 2 giugno la Polizia di Stato, che quest’anno compie 172 anni, apre il IX settore della rivista sotto la guida del Dirigente Superiore della Polizia di Stato il Dott. Paolo Barone.

Dal 1852 ad oggi la Polizia di Stato ha percorso un lungo cammino segnato da tappe storiche e sociali importanti, nel corso del quale ha sempre rappresentato un rinnovato e solido presidio di legalità. E’ diventata oggi un’istituzione sempre più moderna ed efficiente, vicina al cittadino e ai suoi bisogni con una mission che si rinnova costantemente per essere sempre più moderna ed efficiente.

In apertura, sfilano gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato che conta ben 46 discipline sportive, 453 atleti e 16 atleti paralimpici. Le Fiamme Oro hanno incrementato l’attività sportiva rivolta ai giovani attraverso delle sezioni opportunamente dedicate all’avviamento allo sport prevalentemente in aree geografiche che presentano particolari problematiche sociali, fornendo così un’alternativa alla strada e trasmettendo valori di legalità.

A seguire la Bandiera Polizia di Stato che quest’anno è stata insignita della medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: “Alle donne e agli uomini del gruppo sportivo della Polizia di Stato – Fiamme Oro che con coraggio, agonismo, spirito di sacrificio, professionalità e profonda dedizione, attraverso la pratica sportiva e lo sviluppo di iniziative di prossimità, diffondono i valori della legalità e del rispetto delle regole, favorendo l’inclusione sociale e consolidando il principio di integrazione tra le componenti istituzionali e la cittadinanza. Grazie ai brillanti successi ottenuti nel corso degli anni nelle diverse competizioni sportive hanno contribuito alla promozione dello sport per il benessere psicofisico e per lo sviluppo sociale della collettività”.

E poi la Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Maurizio Billi che, fondata nel 1928, da oltre 90 anni è un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero.

Sfila poi una rappresentanza di Funzionari della Polizia di Stato, in servizio presso le Questure della Repubblica, in abiti civili con sciarpa tricolore ad armacollo, espressione delle prerogative funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza, seguiti, in uniforme storica, da una Compagnia di Funzionari frequentatori del 112° Corso Commissari.

A seguire, una compagnia di Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, frequentatori del 17° corso di formazione, una compagnia di Allievi Agenti frequentatori del 225° coro di formazione che, a breve, saranno destinati a servizi operativi sul territorio nazionale.

Infine, sfilano alcuni mezzi impiegati nelle principali attività della Polizia di Stato: una Lamborghini Huracan, una Alfa Romeo Tonale in uso alle Squadre Volanti, un Land Rover Defender in uso al Reparto Mobile della Polizia di Stato e 12 moto-della Polizia Stradale. Sorvolano lo sfilamento 3 elicotteri della Polizia di Stato, due Agusta-Bell AB212, utilizzati in missioni operative e un Leonardo AW139.

Chiudono il settore 33 poliziotti a cavallo in forza al Centro di Coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili di Ladispoli, rappresentativi delle squadre a cavallo presenti in alcune Questure del Paese ed impiegati nei servizi di controllo del territorio nei parchi e aree verdi.

