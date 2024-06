(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 EUROPEE: DE MEO (FI), “ELIMINARE DISTORSIONI CHE HANNO CREATO DISTACCO TRA CITTADINI E TEMI UE”

“Il grande errore che si fa per queste elezioni è quello di non far capire agli elettori che le Europee sono un appuntamento di gran lunga superiore a quelli nazionali o locali, con un meccanismo di elezione diverso e che andrebbe spiegato bene. Ai cittadini è rimasta ancora l’idea di un’Europa lontana, fredda e tecnocratica. Ma per cambiare le cose bisognerà avere deputati eletti il 10 giugno che non potranno essere incisivi finché a Bruxelles non si creeranno delle alleanze. Il dibattito sulle elezioni deve porre l’attenzione su temi come la difesa comune, la sicurezza, il Patto di Stabilità e la riforma della governance e dei trattati, argomenti imprescindibili per eliminare le distorsioni che hanno creato questo distacco tra cittadini ed Europa”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della commissione affari costituzionali (AFCO), intervistato a Sky Agenda.

