(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 Autovelox: Germanà (Lega), spesso usati per fare cassa, doppi disagi per cittadini. Con Salvini si cambia

Roma, 2 giu. – “I dati analizzati da Assoutenti sugli autovelox, evidenziano degli abusi da parte di tante amministrazioni, spesso di sinistra. Purtroppo, appare evidente come, più che alla sicurezza, alcune giunte comunali pensino a fare cassa con il conseguente doppio disagio per i cittadini. Grazie al ministro Matteo Salvini, invece, dopo anni di immobilismo, finalmente un cambio di passo con regole chiare e di buonsenso”.

Così il senatore della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

