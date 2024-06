2 GIUGNO, NICITA (PD): DA LEGA PAROLE GRAVISSIME, MALAFEDE O IGNORANZA

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

“Le parole del senatore Borghi contro Mattarella, così come quelle che ha utilizzato Salvini nel difenderlo, non sono scusabili. Sono delle sparate, delle esagerazioni. In siciliano si direbbe delle ‘minchiate’. Con lo scopo di attirare su di sé l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Ma rimangono gravissime, perché dimostrano una totale mancanza di scrupoli nel ‘tirare in ballo’ il Presidente della Repubblica per fare campagna elettorale”, ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole, intervenendo a Stasera Italia, su Rete 4. “Il Presidente Mattarella ha sottolineato che ci stiamo avvicinando al rinnovo del Parlamento europeo e che, quella sovranità che il Parlamento Ue ha, gli viene delegata dagli Stati membri. In questo ragionamento non c’è alcuna contraddizione. Per trovarla bisogna essere in aperta malafede propagandistica o, addirittura, non essere in grado di comprendere le parole dette da Mattarella”, ha concluso.