(AGENPARL) – sab 01 giugno 2024 [Rugby Notizie]: Italia Maschile Seven, due vittorie e una sconfitta all’overtime per gli Azzurri nella prima giornata delle Rugby Europe Seven Championship Series ad Haguenau

01 Giugno 2024

ITALIA MASCHILE SEVEN, DUE VITTORIE E UNA SCONFITTA ALL’OVERTIME PER GLI AZZURRI NELLA PRIMA GIORNATA DELLE RUGBY EUROPE SEVEN CHAMPIONSHIP SERIES AD HAGUENAU

Roma – Una prima giornata soddisfacente per gli Azzurri del Seven Maschile, impegnati in Francia, ad Haguenau, nella prima delle due tappe del Rugby Europe Seven Championship Series (la seconda andrà in scena ad Amburgo dal 28 al 30 giugno).

Nella prima partita del sabato, l’Italia dei coach Mazzantini e Galgani cade all’overtime con New Zealand Seven Development, dopo che la partita si era conclusa nei tempi regolamentari sul 19-19. La meta neozelandese ha fissato il risultato sul definitivo 19-24.

Negli altri due incontri gli Azzurri sono usciti vittoriosi: contro Germania e Polonia i risultati sono stati di 24-5 e 32-0.

Le gare della prima tappa del Rugby Europe Seven Championship Series continueranno domani e vedranno ancora impegnati gli Azzurri.

Rugby Europe Seven Championship Series, I risultati del sabato:

Italia v New Zealand Seven Development 19-24

Italia v Germania 24-5

Italia v Polonia 32-0

