(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 01 giugno 2024 FIRENZE. SCHIANO (FDI): PD? NON SA PIU’ A COSA AGGRAPPARSI

“Il Partito democratico non sa più a cosa attaccarsi e allora attacca il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra, uomo di grande spessore, competenza e capacità, sventolando la bandiera della provenienza. E per l’ennesima volta si manifesta il suo doppio binario di giudizio: per la destra non ci si può riferire alla Campania, ma se il Pd invece usa la Germania come arma di polemica politica invece va tutto bene. Non riescono proprio ad essere coerenti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Michele Schiano.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati