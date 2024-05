(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

Viabilità: nei giorni 3, 4 e 5 giugno divieto di transito e

di sosta in Ripa delle Stinche

Il provvedimento è necessario per lavori di manutenzione al tetto di un edificio

Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 giugno in Ripa delle Stinche saranno vietati il transito e la

sosta.

Il provvedimento è necessario per installare un cantiere di lavoro per la manutenzione

straordinaria della copertura di un fabbricato.

Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi

di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dall’intervento.

Il percorso alternativo per raggiungere via XXVII Aprile sarà da via delle Pappe e poi Ripa della

Comunità. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.