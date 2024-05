Tribunale Ue: è mantenuto l’obbligo della Polonia di pagare la penalità giornaliera inflitta nell’ambito della causa relativa alla miniera di Turów (Sent T-200/22 e T-314/22)

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA n. 87/24

Lussemburgo, 29 maggio 2024

Sentenza del Tribunale nelle cause T-200/22 e T-314/22 | Polonia/Commissione

Il Tribunale mantiene l’obbligo della Polonia di pagare la penalità

giornaliera inflitta nell’ambito della causa relativa alla miniera di Turów

La Commissione poteva legittimamente compensare le somme dovute a titolo di tale penalità con crediti

vantati dalla Polonia nei confronti dell’Unione

Nel febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la Polonia. Essa

sosteneva che l’estensione e la protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Turów

(Polonia) violavano il diritto dell’Unione 1.

Nel corso del procedimento, la Corte ha ingiunto alla Polonia, quale provvedimento provvisorio, di cessare

immediatamente le attività di estrazione in detta miniera sino alla pronuncia della sentenza definitiva in tale causa 2.

Poiché la Polonia non si era conformata a tale provvedimento provvisorio, il 20 settembre 2021 è stata condannata

a pagare alla Commissione europea una penalità giornaliera di EUR 500 000, fino alla completa osservanza di detto

provvedimento 3.

Il 3 febbraio 2022 la Polonia ha concluso una transazione con la Repubblica ceca e, di conseguenza, la causa è stata

cancellata dal ruolo della Corte.

La Polonia non ha pagato le somme dovute a titolo di penalità. Per tale ragione, in cinque decisioni consecutive 4, la

Commissione l’ha informata che essa avrebbe compensato il debito con diversi crediti vantati dalla Polonia nei

riguarda il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022.

La Polonia chiede al Tribunale di annullare le decisioni di compensazione. Essa si basa, in particolare, sulla

transazione, la quale, a suo avviso, avrebbe come conseguenza la cessazione retroattiva degli effetti pecuniari dei

provvedimenti disposti dalla Corte. La compensazione effettuata dalla Commissione sarebbe quindi illegittima.

Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi della Polonia.

Il Tribunale ritiene che la penalità giornaliera sia maturata dal 20 settembre 2021 fino alla cancellazione della causa

dal ruolo della Corte, avvenuta il 4 febbraio 2022 5. Pertanto, la cancellazione non dispensa la Polonia

dall’obbligo di pagare l’importo dovuto a titolo di penalità. In caso contrario, la finalità della penalità, vale a dire

quella di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al valore dello Stato di diritto, non

sarebbe conseguita.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia adempiuto il suo obbligo di motivare le decisioni

controverse dal momento che il loro contenuto consentiva alla Polonia di individuare i crediti compensati e di

conoscere le ragioni per le quali la Commissione ha proseguito il procedimento di recupero mediante

compensazione.

Direzione della Comunicazione

Unità Stampa e informazione

curia.europa.eu

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto

dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di

giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione

interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e

dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Restate in contatto!

Causa C-121/21, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów).

Ordinanza della vicepresidente della Corte di giustizia del 21 maggio 2021 nella causa C-121/21 R, Repubblica ceca/Polonia (v. comunicato stampa n.

89/21).

Ordinanza della vicepresidente della Corte di giustizia del 20 settembre 2021 nella causa C-121/21 R, Repubblica ceca/Polonia (v. comunicato

stampa n. 159/21). Le penalità giornaliere hanno cessato di essere efficaci a decorrere dal 4 febbraio 2022, data dell’ordinanza che ha disposto la

cancellazione della causa C-121/21 dal ruolo della Corte.

Nella causa T-200/22 la Polonia chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione del 7 e dell’8 febbraio 2022 nonché del 16 e del 31 marzo

2022 e, nella causa T-314/22, della decisione della Commissione del 16 maggio 2022.

Ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 4 febbraio 2022 nella causa C-121/21, Repubblica ceca/Polonia.

Direzione della Comunicazione