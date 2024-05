“SENZA, NON SI GIOCA!”, A TREVISO UNA SERATA DEDICATA AL MONDO ARBITRALE | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

“SENZA, NON SI GIOCA!”, A TREVISO UNA

SERATA DEDICATA AL MONDO ARBITRALE

Giovedì 30 maggio, alle18.30, alla palestra di Sant’Antonino,

rifl ettori puntati su arbitri e giudici di gara di sei discipline

sportive: basket, pallavolo, rugby, atletica, judo e calcio.

Partecipazione aperta a tutti

rotolerebbe più, non si potrebbe più correre, saltare, lanciare. Arbitri e giudici di

gara saranno al centro di una serata che accenderà i riflettori sul mondo dei

fischietti e sulle loro relazioni con i tradizionali interlocutori: gli atleti, le società, le

famiglie, il pubblico.

L’appuntamento – organizzato da #MIMUOVOPER, iniziativa trasversale che

riunisce una ventina di associazioni sportive di Treviso – si terrà domani, giovedì

30 maggio, con inizio alle 18.30, alla palestra di Sant’Antonino (vicolo

Sant’Antonino B/1, Treviso), ed è aperto a tutti gli sportivi.

Titolo della serata: “Senza, non si gioca!”. Interverranno sei arbitri e giudici di

gara di altrettante discipline sportive: basket, pallavolo, rugby, atletica, judo e

calcio.

“Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori – per conoscere il loro punto di vista

rispetto all’evento sportivo, sia come parte dello stesso sia come osservatori di una

formidabile e unica vetrina sociale. Scopriremo come vivono il campo e quali sono le

loro emozioni, difficoltà e il lavoro di squadra con i colleghi”.

Partita dalla Ruggers Tarvisium ASD e subito abbracciata da una ventina di società

sportive trevigiane delle più diverse discipline, #MIMUOVOPER è nata con il

proposito di istituire e assegnare delle vere e proprie “borse di sport” per giovani

atleti trevigiani. Ma si è progressivamente allargata ai temi della formazione e

della crescita dei giovani, diventando l’occasione per favorire l’affermazione di

una “buona cultura sportiva”, rivolta a tutti gli appassionati.

