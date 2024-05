(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

SETTIMANE FESTEGGEREMO CON L’AUTONOMIA REGIONALE

Milano, 29 MAG – Buon compleanno alla nostra amata Lombardia e a tutti i

lombardi in questa data simbolica ed evocativa: il 29 maggio 1176 sotto le

insegne della Lega Lombarda i comuni lombardi si unirono per sconfiggere

l’invasore straniero, il Barbarossa.

Quella battaglia epica di Legnano, combattuta dai Lombardi in minor numero

rispetto al nemico, simboleggia lo spirito di noi indomiti Lombardi, che

non ci arrendiamo mai e ci proviamo sempre, anche se sembra impossibile

farcela: è con questo spirito che siamo diventati la locomotiva italiana

per l’economia e la produttività e una dei quattro motori d’Europa.

Ma questo è un compleanno speciale per noi Lombardi: è di ieri la notizia

che dal prossimo 11 giugno la Camera dei Deputati discuterà il testo

dell’autonomia regionale per approvarlo in via definitiva.

Tra due settimane daremo una risposta concreta e definitiva ai milioni di

cittadini lombardi che sei anni e mezzo fa, con il referendum del 22

ottobre 2017, hanno chiesto l’autonomia differenziata per la Lombardia.

Lo afferma l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei

Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier

