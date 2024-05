NS – AEROPORTO DI FORLÌ: 1.000 TIFOSI DELLA FIORENTINA IN VOLO VERSO ATENE

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 AEROPORTO DI FORLÌ: 1.000 TIFOSI DELLA FIORENTINA IN VOLO VERSO ATENE

Ottocento tifosi della Fiorentina sono partiti questa mattina, con destinazione finale Atene, dall’Aeroporto di Forlì a bordo dei voli charter che li condurranno ai piedi del Partenone. Si gioca stasera la finale di Conference League: la squadra viola affronterà l’undici dell’Olympiakos. Altri duecento tifosi sono stati invece imbarcati da GoToTravel – il marchio dell’Aeroporto di Forlì che gestisce l’organizzazione di viaggi leisure, business, incentive operando con regolare licenza di Tour Operator della Regione Emilia-Romagna – sul charter decollato da Pisa e sempre diretto alla capitale greca. “Complessivamente – dice Andrea Stefano Gilardi, Direttore generale F.A. – Forlì Airport – nell’arco di 4 ore abbiamo garantito e curato in ogni dettaglio l’assistenza a 1.000 passeggeri-tifosi della Fiorentina. Ottocento direttamente dal “Ridolfi”, impegnando tutto il nostro personale di scalo così da assicurare la massima celerità nelle procedure di check-in e controlli di sicurezza; più ulteriori 200 “raccolti” al Galileo Galilei, l’aeroporto della città toscana, sul quale faranno poi ritorno nella giornata di domani”.

