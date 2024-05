(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 MILANO. DE CORATO (FDI): RIVOLTA AL BECCARIA? CARCERI ABBANDONATE DOPO ANNI DI GOVERNI DI SINISTRA

“La situazione delle carceri italiane è sempre più critica, dopo anni in cui i vari Governi, in particolare quelli di Centrosinistra e dei Cinque Stelle che si sono susseguiti, le hanno lasciate in uno stato disastroso e di totale abbandono. Il Carcere minorile Beccaria di Milano è uno di quelli che versa in situazioni critiche e dove le tensioni al suo interno sono sempre più frequenti. Dopo che nei giorni scorsi qualche detenuto aveva infatti cercato di strangolare una guardia, oggi al Beccaria altri detenuti hanno tentato una rivolta, distruggendo arredi e tentando anche di evadere. In un anno e mezzo il Governo Meloni sta lavorando al massimo per recuperare il gap necessario per assicurare ordine e sicurezza nelle carceri. Continueremo a lavorare ancora più intensamente al fine di tutelare gli agenti, a cui va tutta la mia gratitudine e vicinanza”. Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco di Milano.

