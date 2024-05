(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

JUVE STABIA-PRO VERCELLI FINALE DEL PRIMAVERA 3

Sempre allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia la finale Berretti tra Modena e Avellino

Firenze, 29 maggio 2024. Dopo la promozione di Modena e Avellino, grazie alle vittorie nelle

rispettive finali del girone, resta un solo posto nel prossimo campionato di Primavera 2: a

contenderselo saranno Juve Stabia e Pro Vercelli, uscite sconfitte proprio dalle sfide con le

due neopromosse.

Una partita che si preannuncia molto interessante, quella che si disputerà il 31 maggio 2024

allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia (ore 15) tra le terze classificate nei gironi A e B del

Campionato Primavera 3, due squadre ricche di giovani talenti. Percorso netto per entrambe

anche durante i playoff, interrottosi soltanto nella finale del girone: la Juve Stabia ha superato

Vis Pesaro e Virtus Francavilla per poi fermarsi contro l’Avellino, mentre Pro Sesto e Triestina

hanno ceduto alla Pro Vercelli che, però, non è riuscita a battere il Modena.

Il primo giugno in campo per il trofeo “Dante Berretti” anche Modena e Avellino che, dopo

aver dominato la regular season, ottenuto vittoria e promozione nei playoff, si contenderanno

la palma di Campione Nazionale Primavera 3.

Si deciderà tutto in novanta minuti, con supplementari e rigori in caso di parità, allo stadio

“Mirabello” di Reggio Emilia. Saranno due giornate di bel calcio – che rientrano nel calendario

di eventi promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna – e che coinvolgeranno tanti

giovani di talento del panorama calcistico italiano, organizzate in collaborazione con AC

Reggiana, Fondazione per le Sport del Comune di Reggio Emilia e Regione EmiliaRomagna.