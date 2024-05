(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

Piacenza, 29 maggio 2024

Oggetto: Il Piacenza Rugby Club in Municipio per festeggiare la promozione in

serie A

Domani, giovedì 30 maggio alle 12.30, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo

Sport Mario Dadati riceveranno, nella sala del Consiglio comunale in Municipio, il

Piacenza Rugby Club, per festeggiare la promozione in serie A al termine di un

campionato contraddistinto da una serie record di 22 vittorie su altrettante partite

disputate.

Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.

