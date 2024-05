Cs e foto tavolo tecnico viabilità Pergolo

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Primo incontro del tavolo tecnico sulla viabilità al Pergolo convocato dal Sindaco su richiesta dei consiglieri di maggioranza

Si è tenuto questa mattina a Palazzo Ducale il primo incontro del tavolo tecnico sulla viabilità in zona Pergolo convocato dal Sindaco Gianfranco Palmisano su richiesta dei consiglieri di maggioranza Francesco Guarini, Angelita Salamina, Gianfranco Castellana, Mary Montanaro, Valentina Lenoci, Paolo Vinci, Giuseppe Serio, Giuseppe Cervellera, Antonio Sabato e del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Basta.

Il tavolo è stato chiesto dai consiglieri di maggioranza per assicurare la massima attenzione alla viabilità del Pergolo e individuare le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza stradale ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici degli istituti scolastici della zona Pergolo.

Il tavolo sta valutando le soluzioni più idonee sia a breve termine per il prossimo anno scolastico sia a lungo termine con l’analisi dell’asse viario via Guglielmi – Pergolo – Colonne Grassi anche in considerazione del futuro completamento degli interventi allo stadio Pergolo e nell’area circostante.

All’incontro di stamattina hanno partecipato il Sindaco Gianfranco Palmisano, gli assessori Nunzia Convertini (Lavori Pubblici e Patrimonio) e Angelo Gianfrate (Viabilità e Polizia Locale), i consiglieri Salamina, Guarini, Montanaro e Vinci e la comandante della Polizia Locale Domenica Piccoli e l’ingegnere Gianfranco Calella del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.

Il tavolo tornerà a riunirsi fra due settimane.

