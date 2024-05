Comunicato Stampa_ELEZIONI EUROPEE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “RINNOVO TESSERA ELETTORALE, APERTURA STRAORDINARIA UFFICI ANAGRAFICI”

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 *ELEZIONI EUROPEE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “RINNOVO TESSERA ELETTORALE,

APERTURA STRAORDINARIA UFFICI ANAGRAFICI”*

“In occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo, in programma per

sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, per facilitare il rilascio delle tessere

elettorali o dell’attestato sostitutivo, gli Uffici Anagrafici del

Municipio XV, con sede in via Flaminia 872 e in via Enrico Bassano 10 a La

Storta, saranno aperte in via straordinaria secondo il calendario

pubblicato sul sito del Municipio XV (

Si potrà accedere agli uffici senza appuntamento esclusivamente per il

rilascio delle tessere elettorali. Restano invariate le modalità di

prenotazione di tutti gli altri servizi anagrafici.

Ringraziamo il personale del Municipio XV per essere sempre a disposizione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e

l’Assessore al Decentramento e al Bilancio, Alessandro Cozza.

Roma, 29 maggio 2024

Uff. Stampa

Daniele Torquati

Presidente Municipio Roma XV

http://www.danieletorquati.it