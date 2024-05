(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

Gli effetti negativi del fumo sulla salute

In Emilia-Romagna, nel periodo 2019-2023, la prevalenza di fumatori tra le persone nella fascia

d’età 18-69 anni affette da almeno una patologia cronica risulta essere del 26%, pari ad una stima

di oltre 148mila persone.

Il 40% delle persone 18-69enni intervistate nell’ambito dello studio “PASSI” nel biennio 2022-2023,

inoltre, ha dichiarato che nell’ultimo anno un medico o operatore sanitario gli ha chiesto se fuma

e la metà (51%) dei fumatori ha riferito di aver ricevuto negli ultimi 12 mesi il consiglio di smettere

di fumare da parte di un medico o di un operatore sanitario. La percentuale di chi ha ricevuto il

consiglio cresce con l’età in entrambi i generi: tra gli uomini passa dal 37% dei 18-34enni al 69% dei

50-69enni e tra le donne dal 38% al 59%.

Nel periodo 2009-2023 tra i fumatori adulti con almeno una patologia cronica la prevalenza di chi

ha ricevuto il consiglio di smettere di fumare sale al 68%, percentuale significativamente più alta

rispetto a chi non ne ha riferito alcuna (44%). In particolare, tra i fumatori, ha ricevuto il consiglio

l’86% di chi presenta insufficienza renale, l’82% di chi è affetto da diabete e l’84% di chi soffre di

malattie celebro-vascolari. /ADL