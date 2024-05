(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

29/5/2024

DOMENICA 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA: PROGRAMMA

DELLE CELEBRAZIONI A TRIESTE

Promossa dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Trieste, domenica

2 giugno, si terrà la cerimonia per il 78° anniversario della fondazione della

Repubblica Italiana.

Alla presenza delle autorità locali alle ore 10.00 in piazza Unità d’Italia ci sarà

l’alzabandiera; in concomitanza, al Sacrario di Redipuglia, si terrà l’analoga

cerimonia nazionale dove sarà presente il gonfalone della Città di Trieste, con un

rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Nel pomeriggio, dalle ore 17.00, in piazza Unità d’Italia a Trieste, si terrà

l’esibizione con musica d’ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli.

A seguire gli onori al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia

Giulia – Prefetto di Trieste, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica,

l’allocuzione

Prefetto,

consegna

delle

onorificenze

O.M.R.I.

l’ammainabandiera con l’esecuzione dell’inno nazionale cantato dai “Piccoli Cantori

della Città di Trieste” ed eseguito anche nella lingua dei segni a cura dell’ENS di

Trieste.

Da segnalare infine che, alle ore 21.00, in piazza Verdi, il conservatorio di

musica “Giuseppe Tartini” offrirà un concerto alla cittadinanza.

