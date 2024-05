(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 TERRA DEI FUOCHI, AURIEMMA (M5S) : NUOVO SEQUESTRO A FRATELLI PELLINI VITTORIA LEGALITÀ

MA, 28 maggio – ” Il nuovo sequestro da oltre 200 milioni di euro nei confronti del patrimonio dei fratelli Pellini è una vittoria della legalità nella martoriata Terra dei Fuochi. Un ringraziamento personale va al procuratore Gratteri, che fin da subito ha mostrato un’attenzione particolare a questa vicenda. Grazie anche al Tribunale di Napoli e a tutti gli investigatori che hanno portato a termine questo passo fondamentale dopo la tragica beffa del dissequestro di alcune settimane fa. I fratelli Pellini sono stati condannati definitivamente per aver avvelenato la Terra dei Fuochi e la vita di tante persone vittime di criminali senza scrupoli. Il patrimonio confiscato a questa famiglia dovrà essere utilizzato per le bonifiche, in una grande operazione di riparazione del danno, questo passo avrà una valenza concreta ma anche un forte valore simbolico. Dopo il dissequestro il Movimento 5 Stelle si è schierato in prima linea in Parlamento, chiedendo un’informativa al ministro Nordio e ribadendo la sussistenza dei presupposti per un nuovo sequestro, e sul territorio fianco a fianco con i cittadini arrabbiati come noi. Oggi la legalità rialza la testa”.

Così la deputata campana del M5S Carmela Auriemma.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle