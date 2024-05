(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 REDDITOMETRO: TENERINI (FI), “ADDIO DEFINITIVO GRAZIE A NOSTRO EMENDAMENTO”

“Abbiamo presentato un emendamento per dire definitivamente addio al redditometro. Si tratta infatti di uno strumento iniquo e fuori dal tempo, che non fa che alimentare un clima di sfiducia e tensione tra cittadini e Stato. Un sistema fiscale rinnovato dovrebbe essere trasparente, equo e in grado di rispecchiare le situazioni economiche individuali in modo accurato e giusto. Solo così il fisco non sarà più percepito come uno strumento di oppressione, ma come un mezzo per promuovere l’equità e la giustizia sociale”. Così in una nota la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini.

