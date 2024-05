(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

REDDITO ENERGETICO, TREVISI (M5S): FONDO E’ “GOL” M5S, ORA SI ALLARGHI PLATEA

ROMA, 28 MAG. – “L’arrivo del regolamento per l’accesso al Fondo Nazionale per il Reddito Energetico è la certificazione del “gol” messo a segno dal M5s e dal presidente Conte nel marzo 2020, quando con la delibera Cipe il fondo vide la luce con un iniziale stanziamento di 200 milioni. Un “tesoretto” per aiutare le famiglie meno abbienti a rendersi autosufficienti in tema di energia attraverso l’autoconsumo e l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nato sulla scia di quello che l’anno prima approvammo in Puglia con una legge regionale da me promossa. A inizio legislatura avevo depositato un ddl nazionale, superato poi dall’azione del ministero dell’Ambiente con il decreto ministeriale. Ora che si può procedere con i bandi, bisogna andare avanti con la piattaforma digitale e tentare di ampliare la platea, cercando di far rientrare anche la fascia Isee di famiglie tra 15 e i 25 mila euro. Quindi il ministro Fratin riprenda in considerazione il testo dell’atto Senato 334 sul Reddito Energetico, e lavori per allargare il numero dei beneficiari. Sarebbe un segnale importante, in questa fase in cui il costo dell’energia oscilla continuamente”. Così in una nota il senatore M5s Antonio Trevisi.

