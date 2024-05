(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

il comunicato stampa e alcune immagini relative alla premiazione di vincitori e vincitrici del progetto CORDA 2023-2024, iniziativa di orientamento che unisce scuole superiori e Università di Parma. La cerimonia si è svolta stamani nell’Aula Magna dell’Università.

COMUNICATO STAMPA

PROGETTO CORDA: ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA PREMIATI VINCITORI E VINCITRICI DEL 2023-24

In Aula la premiazione dell’iniziativa di orientamento che unisce scuole superiori e Università

Parma, 28 maggio 2024 – Sono stati premiati oggi nell’Aula Magna dell’Università di Parma vincitori e vincitrici del progetto CORDA 2023-2024, iniziativa di orientamento che unisce scuole superiori e Università.

Il progetto CORDA, che ha raggiunto la 23esima edizione, premia le studentesse e gli studenti delle superiori che più si sono distinti negli ambiti della Matematica, dell’Inglese e dell’Informatica: si tratta di giovani di quarta o quinta superiore (provenienti non solo da Parma e provincia ma anche dai territori di Piacenza, Reggio e Mantova) che hanno ottenuto i migliori punteggi nella prova finale, sostenuta in totale da centinaia di partecipanti al corso.

Le premiate e i premiati, quando si iscriveranno all’Università di Parma, riceveranno un contributo di studio.

I riconoscimenti sono stati consegnati a vincitrici e vincitori dalla Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli studenti Isotta Piazza, dal coordinatore del progetto CORDA Emilio Acerbi, dal coordinatore del progetto CORDA-Informatica Federico Bergenti e dalla coordinatrice del progetto CORDA-Inglese Michela Canepari.

Qui sotto premiate e premiati

Sezione Matematica:

* Matteo Bragazzi, Istituto Superiore “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia

* Andrea Cecchini, Istituto Superiore “Ettore Sanfelice” di Viadana

* Nicolò Cerioli, Istituto Superiore “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia

* Federico Fasano, Liceo Scientifico “Aldo Moro” di Reggio Emilia

* Ester Gola, Istituto Superiore “Ettore Sanfelice” di Viadana

* Giacomo Nervo, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Paciolo – D’Annunzio” di Fidenza

* Alessandro Pizzimento, Liceo Scientifico Statale “Giacomo Ulivi” di Parma

* Simone Ranzieri, Istituto Superiore “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia

* Davide Vezzosi, Liceo Scientifico “Aldo Moro” di Reggio Emilia

* Zoe Zaltieri Castellana, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Fiorenzuola d’Arda

Sezione Inglese:

* Zoe Bozzarelli, Liceo Classico “Melchiorre Gioia” di Piacenza

* Chiara Crea, Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi” di Parma

* Sofia Gheduzzi, Liceo Classico “Melchiorre Gioia” di Piacenza

Sezione Informatica:

* Andrea Manzo, Liceo Classico Scientifico “Ariosto-Spallanzani” di Reggio Emilia

Il Progetto CORDA, creato e finanziato dall’Università di Parma, limitato all’inizio alla sola Matematica e ora articolato anche nelle sezioni di Informatica, Inglese e Latino, mira da un lato a orientare efficacemente le scelte di studentesse e studenti, ripianando o almeno segnalando le lacune di preparazione, e dall’altro a indicare ai docenti delle scuole superiori quali siano le basilari necessità culturali per un proficuo percorso universitario, segnalando solo alcuni argomenti nell’ampio spettro dei programmi ministeriali.

L’albo d’oro del Progetto CORDA, nel quale si trovano studentesse e studenti premiati in ciascun anno, è disponibile sul sito web di Ateneo, nelle pagine dedicate al Progetto.

