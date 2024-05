Polizia di Stato e “Sapienza” Università di Roma unite per la sicurezza stradale Foto e comunicato

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Polizia di Stato e “Sapienza” Università di Roma

unite per la sicurezza stradale

E’ stato siglato questa mattina a Roma presso la Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, il Protocollo d’Intesa tra Polizia di Stato e la “Sapienza” Università di Roma, finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza sulle strade italiane e al contenimento dell’incidentalità.

L’accordo, siglato dal Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato Prefetto Renato Cortese e dal Prof. Francesco Napolitano, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale la Sapienza Università Roma mira ad unire le competenze e le risorse di due istituzioni chiave quali la Polizia Stradale, che rappresenta un’eccellenza nell’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’incidentalità e nella tutela della sicurezza stradale, e Sapienza Università di Roma uno dei più prestigiosi atenei italiani con una forte tradizione nel campo dell’ingegneria.

L’intesa mira a sviluppare forme di collaborazione per azioni sinergiche nei settori della formazione, dell’informazione, dell’educazione stradale e della prevenzione degli incidenti stradali, rivolte agli studenti e alla comunità accademica Sapienza DICEA, con particolare attenzione allo sviluppo di programmi educativi mirati ai futuri ingegneri, per i quali la comprensione dei vari aspetti della sicurezza stradale potrà costituire un patrimonio conoscitivo strategico per la ricerca e la progettazione di infrastrutture sempre più sicure e l’implementazione di sistemi di sicurezza stradale sempre più efficaci per la riduzione dell’incidentali

Roma, 28 maggio 2024