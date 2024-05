(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 PIAZZA DELLA LOGGIA. CALOVINI (FDI), VERITA’ STORICA E GIUDIZIARIA DOVEROSE

“Da bresciano conosco bene la storia della strage di Piazza della Loggia e so altrettanto bene il male che quel vile attentato ha inferto alla mia città. Oggi, in occasione del cinquantesimo anniversario e grazie alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è stata l’occasione per riflettere insieme sull’eredità di quel buio periodo della storia italiana. La verità storica e giudiziaria non solo è doverosa nei confronti delle vittime e dei loro familiari ma anche nei confronti dei tanti giovani e studenti che, oggi, erano presenti perché capiscano l’importanza dello Stato e dei valori che esso rappresenta”. Lo ha detto il deputato di fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati