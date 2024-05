IL COMUNE COMUNICA – Online l’avviso pubblico per selezione di 4 componenti esterni per la costituzione della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive del Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 ONLINE L’AVVISO PER LA SELEZIONE DI 4 COMPONENTI ESTERNI

PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA

DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI BARI

La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche rende noto che è in pubblicazione, a questo link, l’avviso pubblico per la selezione di 4 componenti esterni per la costituzione della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive del Comune di Bari.

La Commissione Tecnica delle Attività Estrattive svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusa la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito delle procedure di autorizzazione all’attività estrattiva previste dalla Legge Regionale n.22 del 2019 sulla “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive previste dalla stessa legge.

La Commissione Tecnica, secondo quanto disposto dalla legge regionale, è composta dal dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, dal dirigente, o suoi delegati, della struttura regionale in materia di attività estrattive e da quattro componenti esterni che l’Amministrazione intende selezionare nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche.

I quattro componenti della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive sono individuati sulla base di quattro elenchi/graduatorie di merito stilate, con relativa assegnazione di punteggio, da una Commissione composta da personale interno al Comune di Bari, appositamente nominata successivamente allo scadere dei termini fissati dall’Avviso pubblico per selezione.

Gli elenchi/graduatorie redatte a seguito della conclusione del procedimento di selezione restano in vigore per l’intero periodo di durata triennale della Commissione Tecnica e potranno essere utilizzati per eventuali sostituzioni dei componenti.

Le figure professionali ricercate sono:

A.un esperto, ingegnere abilitato all’esercizio della professione, con comprovata esperienza almeno quinquennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia di attività estrattive (con particolare riferimento alle modalità di coltivazione di cave, alle stabilità dei fronti di cava, alla sicurezza sui luoghi di lavoro);

B.un esperto, ingegnere o architetto, abilitato all’esercizio della professione, con comprovata esperienza almeno quinquennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia ambientale, urbanistica e paesaggistica, con particolare riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e paesaggistica;

C.un geologo, abilitato all’esercizio della professione, con comprovata esperienza almeno quinquennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia di geomorfologia, geologia, attività estrattive e coltivazione di sostanze minerali appartenenti alla II categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

D.un esperto laureato in giurisprudenza, con comprovata esperienza almeno quinquennale (nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia ambientale, urbanistica e paesaggistica;

Possono partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio presso il Comune di Bari.

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

-Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM), e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti agli ambiti disciplinari innanzi elencati;

-qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto.

La domanda di candidatura dovrà essere presentata compilando il modello (Allegato A) specificato all’interno dell’Avviso pubblico, compilata, datata e firmata dal candidato e corredata di curriculum formativo e professionale e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

I componenti della Commissione Tecnica per le Attività Estrattive restano in carica per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di nomina, senza possibilità di parteciparvi per una seconda volta. Alla scadenza, la Commissione s’intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione Tecnica per le Attività Estrattive.

Ai componenti esterni della Commissione spetta un compenso lordo a carico dell’amministrazione, comprensivo degli oneri riflessi (IVA, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali), pari a € 100,00 (euro cento/00) per la partecipazione ad ogni singola seduta come previsto dal già citato Regolamento del Comune di Bari e nei limiti dello stanziamento di Bilancio dell’Ente.

E’ anche riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per attività di sopralluogo disposte dal presidente della Commissione o dal dirigente del settore competente della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ed effettuate con mezzo proprio per raggiungere il sito oggetto di sopralluogo.