Esperimento “Conta la goccia!” sulla sensibilizzazione al risparmio idrico, UniPg annuncia i risultati

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 30 maggio 2024

h. 9:00-10:30

Polo di Ingegneria

Aula Magna

saluti istituzionali

Maurizio Oliviero

Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di Perugia

Giovanni Gigliotti

Direttore del Dipartimento

di Ingegneria Civile e Ambientale

presentazione dell’iniziativa

Renato Morbidelli

Docente di Gestione delle Risorse Idriche

e Infrastrutture Idrauliche Urbane

Al termine della giornata, alcuni partecipanti

all’esperimento, estratti a sorte, vinceranno la

sostituzione degli erogatori della propria abitazione

con prodotti innovativi a basso consumo idrico.

CONTA

GOCCIA!

La mancanza di acqua è un problema destinato a

interessare in futuro un numero crescente di

individui. Pertanto, anche in ambito domestico,

l’acqua va utilizzata con attenzione, sia per motivi

ecologici che economici. Il consumo idrico, infatti,

è legato a un forte dispendio di energia, perché

l’acqua disponibile agli erogatori deriva quasi

sempre da processi di pompaggio e potabilizzazione.

Ridurre i consumi idrici domestici è uno dei modi più

efficaci per risparmiare energia in modo semplice,

salvaguardando l’ambiente.

Nel periodo febbraio-maggio 2024, la comunità

accademica dell’Ateneo perugino è stata

protagonista di un esperimento finalizzato alla

quantificazione dell’effetto prodotto dall’azione di

sensibilizzazione al risparmio idrico. I dati raccolti nel

corso dell’esperimento, opportunamente aggregati,

saranno presentati nell’ambito dell’iniziativa.