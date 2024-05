(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 CULTURA, ALOISIO (M5S): SUCCESSO MERAVIGLIE POMPEI, SOSTENERE PRODUZIONI CHE VALORIZZANO TERRITORIO

ROMA, 28 maggio – “In qualità di membro della commissione cultura al Senato, non posso che rivolgere un sentito plauso al giornalista Alberto Angela per l’eccellente servizio pubblico reso a 60 milioni di italiani con l’ultima puntata girata nel Parco Archeologico di Pompei. In un viaggio affascinante tra le rovine sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., gli spettatori hanno potuto ammirare inestimabili capolavori e l’ottimo lavoro di restauro realizzato per restituirci una precisa testimonianza della vita della città nel tragico momento in cui la stessa veniva interrotta e congelata per la nostra memoria. Le nuove scoperte, presentate in questa straordinaria produzione televisiva girata in un unico piano sequenza, rappresentano un patrimonio culturale di incommensurabile valore che ci permette di gettare una luce nuova e affascinante su quella che fu la vita quotidiana degli abitanti di Pompei nell’antichità. Un lavoro di questa portata ci ricorda quanto sia fondamentale investire nelle attività di ricerca, conservazione e divulgazione del nostro patrimonio artistico e culturale, così da mantenere viva la memoria delle nostre radici e delle nostre origini. Pertanto, non posso che auspicare in un supporto economico più imponente a sostegno di produzioni televisive come “Meraviglie Pompei, le nuove scoperte”, così da nutrire la nostra curiosità per il mondo antico, spingendoci a esplorare, scoprire e preservare il nostro patrimonio comune, soprattutto nell’interesse delle nuove generazioni”.

Così in una nota la senatrice Vincenza Aloisio (M5S).

