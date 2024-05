Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 28/05/2024

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

Trasporto bambine e bambini con disabilità: va trovata una soluzione in tempi brevi

Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità, Difesa civica e Centro di tutela contro le discriminazioni si impegnano insieme per una soluzione ai problemi nell’ambito del servizio di trasporto di bambine e bambini con disabilità, perché sia garantito il diritto di bambine, bambini e giovani alla mobilità in Alto Adige.

