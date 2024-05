(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2024

VISITA AL CANTIERE ACEA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA TIBERINA

Ore 12.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri visita il cantiere ACEA ATO2 S.p.a. per la realizzazione della rete fognaria di via Tiberina – Borgo Sant’Isidoro ( via Tiberina accesso Camping Tiber Roma )

RIAPERTURA SOTTOPASSO PIRAMIDE-OSTIENSE

Ore 14.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione per la riapertura del sottopasso riqualificato Piramide-Ostiense ( ingresso piazzale Ostiense 9, uscita piazzale dei Partigiani )

PRESENTAZIONE DI DUE VOLUMI DEDICATI AI ‘FORI IMPERIALI’

Ore 17.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dei volumi ‘Fori imperiali – La storia – Il futuro’ editi da ‘La Repubblica’ con la collaborazione di Roma Capitale e della Direzione generale dei Musei del Ministero della Cultura ( Curia Iulia al Foro romano, largo della Salara vecchia )