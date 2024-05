(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Redditometro: Rosso (FI), nostro emendamento per scongiurare caccia alle streghe fiscale

“Forza Italia continua a lavorare per un sistema fiscale più equo e sostenibile, che combatta l’evasione e allo stesso tempo rispetti i diritti dei cittadini, valorizzando la collaborazione attiva con lo Stato. Per questo abbiamo espresso una posizione fermamente contraria all’uso del redditometro e preparato un emendamento attraverso il quale chiediamo di abolire le norme del 1973 che lo hanno introdotto e quelle successive di attuazione. Il redditometro è uno strumento inquisitorio e iper invasivo che rischia di creare un clima di presunta evasione generalizzata. Abbiamo il dovere di scongiurare che il fisco si trasformi in una caccia alle streghe e in un vero e proprio incubo burocratico. E’ l’obiettivo per cui Forza Italia si batte da sempre, preferendo misure alternative come ad esempio il concordato preventivo, già approvato dal governo di centrodestra con la delega fiscale”. Lo dichiara il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Roberto Rosso.